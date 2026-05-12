Doktorlar’ın yıldızı Gamze Topuz’dan Tümer Metin itirafı: Eski aşıklar yeniden mi barışıyor?
Sekiz yıllık aşkın ardından yollarını ayıran Gamze Topuz ve Tümer Metin, bir alışveriş merkezinde pişti oldu. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi için kurduğu duygusal cümleler, ikilinin arasındaki buzların tamamen eridiğini gözler önüne serdi.Derleyen: Haber Merkezi
Ünlü futbol adamıyla aynı mecrada bir araya gelen başarılı oyuncunun, eski partnerine yönelik dile getirdiği etkileyici ifadeler "Yeniden mi birleşiyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
EKRANLARIN UNUTULMAZ YÜZÜ FORMUNU KORUYOR
Kariyerinde "Doktorlar" gibi kült bir yapımla zirveye ulaşan Gamze Topuz, aradan geçen zamana rağmen hem sanatsal yeteneği hem de fit görünümüyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Dijital dünyada paylaştığı neşeli karelerle takipçilerinin ilgisini üzerinde tutan Topuz, son olarak bir alışveriş merkezinde basın mensuplarına yakalandı.
KIZI VE ESKİ AŞKIYLA AYNI KAREDE
İlginç bir tesadüfle, Tümer Metin de Topuz'un kızı Elisa ile birlikte aynı mekanda vakit geçiriyordu. Bu karşılaşma sonrası magazin muhabirlerine konuşan ünlü oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AYAĞINA TAŞ DEĞSE CANIM ACIR"
Metin ile olan bağlarının sevgi dolu bir arkadaşlık zemininde ilerlediğini belirten Topuz, "Onun ayağına taş değse canım acır. O benim ailem. Birini güzel seversen güzel ayrılırsın" şeklinde konuştu. Bu sözleriyle sosyal medyanın odağı haline gelen oyuncu, televizyon dünyasından uzak kalsa bile pozitif enerjisiyle hayran kitlesiyle olan kuvvetli iletişimini korumaya devam ediyor.