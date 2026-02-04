Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu…

"Doktorlar" sonrası oyunculuğu bıraktığını açıkladı, ancak 2019'da "Mucize Doktor"da kısa bir rol aldı.2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi ve bu evlilikten Emine (2012) ile Ela (2013) adında iki kızı oldu. 14 yıllık evliliği 3 Eylül 2025'te karşılıklı anlaşmayla sona erdi.