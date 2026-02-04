Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu…

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu…

14 yıllık evliliğini bitirip kendine dönen Yasemin Ergene, Instagram’daki fit paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kaslı vücudu ve enerjik hali hayranlık toplarken, küllerinden doğan yeni imajı herkesin dilinde.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 1

14 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hayatını kendine adayan Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, son Instagram paylaşımıyla yine gündem yarattı. Ünlü ismin fit ve kaslı görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 2

Ayrılığın ardından yeni bir sayfa açan Ergene, sosyal hayatındaki değişimler ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kendine odaklanarak adeta küllerinden doğan ünlü oyuncu, son paylaşımında sergilediği fit vücuduyla takipçilerini hayran bıraktı.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 3

Bir süredir düzenli spor yaptığı bilinen Ergene’nin önceki spor paylaşımı da magazin gündemine oturmuştu.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 4

O paylaşımda kendine has tarzını yansıtan Ergene, fit pozunu “Bağdaş kurarak daha rahat” notuyla duyurmuştu.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 5

Spor sırasında bile özgünlüğünden taviz vermeyen Ergene’nin enerjik ve doğal duruşu çok konuşulmuştu. Bu görüntü, onun güçlenen yeni imajının en net yansıması olarak değerlendirilmişti.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 6

Hem bedensel hem de zihinsel yenilenme yolculuğunda ilerleyen Yasemin Ergene, her hamlesiyle magazin dünyasının nabzını tutmayı sürdürüyor

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 7

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuş Türk oyuncu, eski manken ve moda tasarımcısıdır.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 8

Almanya'da doğup 3 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye dönen Ergene, çocukluğunu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçirdi. Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 9

Kariyerine 15 yaşında model olarak başladı; 2003'te Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 10'a girdi. Oyunculuğa 2002'de "Koçum Benim" dizisiyle adım attı.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 10

Ardından "Aşk Oyunu", "Ah Be İstanbul", "Vizontele Tuuba" filmi ve en çok tanındığı "Doktorlar" dizisinde (2006-2010) Ela Altındağ karakteriyle geniş kitlelerce sevildi.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 11

"Doktorlar" sonrası oyunculuğu bıraktığını açıkladı, ancak 2019'da "Mucize Doktor"da kısa bir rol aldı.2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi ve bu evlilikten Emine (2012) ile Ela (2013) adında iki kızı oldu. 14 yıllık evliliği 3 Eylül 2025'te karşılıklı anlaşmayla sona erdi.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 12

Boşanma sonrası sosyal medyada (özellikle Instagram'da @yaseminergene hesabı, 2 milyondan fazla takipçi) aktif olarak paylaşımlar yapıyor; fit görünümü, spor hayatı ve kişisel dönüşümüyle sıkça gündem oluyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 13

Şu anda oyunculuktan ziyade sosyal medya etkisi, moda ve kişisel markasıyla tanınıyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 14
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 15
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene küllerinden doğdu: Kaslı hali olay oldu… - Resim: 16
Kaynak: Magazin Servisi
