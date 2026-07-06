Antalya’da milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiası gündeme oturdu. tv100’ün haberine göre, Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan öğretim görevlisi Fatih A.’nın, geliştirdiğini öne sürdüğü bir algoritma üzerinden ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda sağlık çalışanından para topladığı iddia edildi.
Doktorlara ABD borsası vurgunu: Kredi çekip tapusunu devredenler oldu
Antalya’da görev yapan bir öğretim görevlisinin, “ABD borsasında yüksek kazanç” vaadiyle çok sayıda sağlık çalışanını milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin yurt dışına kaçtığı, eşinin ise gözaltına alındığı bildirildi.Kaynak: Diğer
Milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü
İddiaya göre Fatih A., Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerle döviz bazında yüksek kazanç elde edildiğini anlatarak Akdeniz Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda doktordan ve sağlık çalışanından milyonlarca lira ile döviz topladı.
Kredi çekip tapusunu devredenler oldu
Hürriyet’in haberine göre, bazı mağdurlar yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını işlemlerin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle Fatih A.’nın üzerine devretti.
Bazı sağlık çalışanlarının ise kredi çekerek yatırım yaptığı öne sürüldü.
Şüpheli yurt dışına kaçtı, eşi gözaltına alındı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, yatırım vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre Fatih A.‘nın yurt dışına çıktığı tespit edilirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde EMG teknikeri olarak görev yapan eşi Fatma A.’nın gözaltına alındığı bildirildi.
“1 milyon doların üzerinde kaybım var”
Mağdurlar arasında yer alan bir cerrah, Fatih A.’nın akademisyenler arasında güvenilir biri olarak tanındığını belirterek, birçok sağlık çalışanının yüksek meblağlarda yatırım yaptığını söyledi.
Cerrah, “Bu sistemdeki kaybım 1 milyon doların üzerinde.” ifadelerini kullandı.
“Evin tapusunu onun üzerine yaptım”
Mağdur profesörlerden biri ise satın aldığı evi, işlemlerin daha hızlı ilerleyeceği sözü üzerine Fatih A.’nın adına tescil ettirdiğini anlattı. Kısa süre sonra çevresinden şüphelinin çok sayıda kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtığını öğrendiğini ifade etti.
Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerince çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.