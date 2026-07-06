Doktorlara ABD borsası vurgunu: Kredi çekip tapusunu devredenler oldu

“Evin tapusunu onun üzerine yaptım”

Mağdur profesörlerden biri ise satın aldığı evi, işlemlerin daha hızlı ilerleyeceği sözü üzerine Fatih A.’nın adına tescil ettirdiğini anlattı. Kısa süre sonra çevresinden şüphelinin çok sayıda kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtığını öğrendiğini ifade etti.

Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerince çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.