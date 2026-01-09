“Delikanlım”, “Çabuk Olalım Aşkım”, “Hastayım Sana” ve “Çat Kapı” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş kitlelere adını duyuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hayatına dair bilinmeyen detayları katıldığı programda anlattı.

İLK KEZ YAŞADIĞI KAZAYI ANLATTI: TAM ALTI AY BOYUNCA…

Çocukluk dönemine dair anılarını ilk kez anlatan Tilbe, yaşadığı kazanın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu tekrar edince, çocuk aklıyla gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve tam altı ay boyunca hastanede kaldım.”

‘DOKTORLAR YAŞAMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞ’

Kazanın ardından yaşadıklarının oldukça ağır olduğunu ifade eden Tilbe, “Kardeşlerim beni ziyarete geldiklerinde tanıyamamışlar. Doktorlar hayatta kalma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylemiş ama ben yaşamayı başarmışım. Kaynar çay üzerime döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim, artık duymuyor” dedi.

Yıldız Tilbe, yakın zamanda İbo Show’da Asena ile İbrahim Tatlıses’in 25 yıl sonra barıştığı yayında gündem olan el hareketlerine de açıklık getirdi.

EL HAREKETİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Programda Bülent Ersoy’un “Polat Yağcı, Asena’yı nasıl ikna etti?” sorusunun ardından Tilbe’nin “iki katı paraya” işaret etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Tilbe, durumun yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Polat Yağcı’nın yeni filmi Ketenpere Dalavere için sürekli bu konuyu söylemem isteniyordu. Asena oynarken herkes ‘Sen de söyle’ deyince ben de söyledim. Menajerim Haluk’a da ‘Bir dahaki sefere iki katı para al’ dediğimi ifade ettim.”

‘SADECE ELBİSE MASRAFIM KARŞILANDI’

Ünlü sanatçı, tüm bu konuşmalara rağmen herhangi bir ücret almadığını vurgulayarak, “İki katı para alalım dedim ama aslında hiç para almadım. Sadece elbise masrafım karşılandı” açıklamasında bulundu.