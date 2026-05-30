Yaşanan gelişmenin ardından gözler, geçmişte uzun süre gündem olan Reha Muhtar ve Deniz Uğur ilişkisine çevrildi. Muhtar ile yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık magazin basınında yer alan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden dua istedi.

DENİZ UĞUR ÇOCUKLARIYLA HASTANEYE GİDİYOR

Deniz Uğur, yaptığı açıklamada haberi Çanakkale’deki yazlıklarında aldıklarını belirterek, çocukları Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumunu yakından takip edebilmesi için Bodrum’a doğru yola çıktıklarını söyledi. Uğur paylaşımında, “Çocuklarımızın babalarının yanında olabilmesi için hastaneye gidiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

ESKİ VASİYETİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Deniz Uğur’un paylaşımının ardından sosyal medyada Reha Muhtar’ın yıllar önce yaptığı dikkat çekici açıklama yeniden konuşulmaya başlandı. Muhtar’ın daha önce Instagram hesabından paylaştığı ve uzun süre gündem olan vasiyetinde, “Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, kamuoyunun gözü hastaneden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.