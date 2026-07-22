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Kaynak: AA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Ali Yeşil'in yapılan tetkiklerinde her iki böbreğinde de kitle belirlendi. Tedavi planlaması kapsamında önce sol böbrekte bulunan ileri evredeki tümör açık cerrahi yöntemle çıkarıldı. Yaklaşık bir ay sonra ise sağ böbrekte yer alan tümör, laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Tedavi sürecinin ardından her iki böbreği de korunan hastanın böbrek fonksiyonlarının normal düzeyde olduğu, takiplerinin ise sorunsuz şekilde sürdüğü bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Kızılay, bilateral böbrek tümörlerinin geçmişte çoğunlukla her iki böbreğin alınması gerektirdiğini, ancak günümüzde uygun hastalarda böbrek koruyucu cerrahilerin güvenle uygulanabildiğini belirtti.

Kızılay, hastada önce sol böbrekteki daha ileri evrede bulunan kitlenin açık yöntemle çıkarıldığını, iyileşme sürecinin ardından sağ böbrekteki kitlenin ise laparoskopik yöntemle alındığını ifade ederek, bu sayede her iki böbreğin de korunabildiğini kaydetti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Uzm. Dr. Mehmet Levent Akbulut ise böbrek kanserinde erken tanının tedavinin başarısını artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Uygun hastalarda uygulanan böbrek koruyucu cerrahiler sayesinde hastaların yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebildiğini aktaran Akbulut, klinikte bu tür ileri cerrahi işlemlerin başarıyla uygulandığını ve hastadaki her iki kötü huylu tümörün de tamamen çıkarıldığını ifade etti.

Tedavi sürecini tamamlayan Ali Yeşil de başarılı operasyonların ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.