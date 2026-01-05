Nişantaşı'nda yer alan özel bir estetik merkezinde liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçiren Doktor Büşra V. (30), işlem sonrasında gerçek bir kâbus yaşadı.
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia
İstanbul’da özel bir estetik merkezinde liposuction yaptıran Doktor Büşra V. (30), operasyon sonrası arter yaralanması yaşayınca acil ameliyata alındı. Genç doktor, izinsiz fotoğraf paylaşımı ve maddi-manevi zarar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Sabah Gazetesi’nden Batuhan Altıntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen estetik müdahale, İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından gerçekleştirildi.
Operasyon sonrası evine dönen genç kadın, kısa süre içerisinde kusma, bulantı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başladı. Öncelikle bunu anestezinin etkisi sanan Büşra V., şikâyetlerin şiddetlenmesi üzerine hastaneye gitti.
Yapılan incelemelerde doktorlar acil ameliyat gerektiğini belirtince şoke olan genç kadına, estetik operasyon kaynaklı arter yaralanması teşhisi konuldu.
KLİNİĞE SUÇ DUYURUSU
Acil ameliyata alınan Büşra V., tedavi sonrası taburcu oldu.Kliniğe 19 bin TL ödediğini belirten genç kadın, sonraki tedaviler için hastanelere yaklaşık 80 bin TL harcadığını ifade etti.
üşra V., yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra fotoğraflarının izinsiz paylaşılması sebebiyle estetik merkezinden şikâyetçi oldu.
İDDİALARI REDDETTİ
Klinikte çalışan Hanıyeh H. ise "Yaptığım işlemler lokal anestezi gerektiren işlemler değildir. Büşra V. iş yerine geldiğinde cilt bakımı yaptırmak istedi, ben de buna yönelik işlem yaptım. Kendisine herhangi bir lokal anestezi uygulamadım. Şikâyete konu edilen işlem tarafımca yapılmamıştır" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.