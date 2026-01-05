Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia

İstanbul’da özel bir estetik merkezinde liposuction yaptıran Doktor Büşra V. (30), operasyon sonrası arter yaralanması yaşayınca acil ameliyata alındı. Genç doktor, izinsiz fotoğraf paylaşımı ve maddi-manevi zarar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Haberi Paylaş
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 1

Nişantaşı'nda yer alan özel bir estetik merkezinde liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçiren Doktor Büşra V. (30), işlem sonrasında gerçek bir kâbus yaşadı.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 2

Sabah Gazetesi’nden Batuhan Altıntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen estetik müdahale, İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından gerçekleştirildi.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 3

Operasyon sonrası evine dönen genç kadın, kısa süre içerisinde kusma, bulantı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başladı. Öncelikle bunu anestezinin etkisi sanan Büşra V., şikâyetlerin şiddetlenmesi üzerine hastaneye gitti.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 4

Yapılan incelemelerde doktorlar acil ameliyat gerektiğini belirtince şoke olan genç kadına, estetik operasyon kaynaklı arter yaralanması teşhisi konuldu.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 5

KLİNİĞE SUÇ DUYURUSU

Acil ameliyata alınan Büşra V., tedavi sonrası taburcu oldu.Kliniğe 19 bin TL ödediğini belirten genç kadın, sonraki tedaviler için hastanelere yaklaşık 80 bin TL harcadığını ifade etti.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 6

üşra V., yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra fotoğraflarının izinsiz paylaşılması sebebiyle estetik merkezinden şikâyetçi oldu.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 7

İDDİALARI REDDETTİ

Klinikte çalışan Hanıyeh H. ise "Yaptığım işlemler lokal anestezi gerektiren işlemler değildir. Büşra V. iş yerine geldiğinde cilt bakımı yaptırmak istedi, ben de buna yönelik işlem yaptım. Kendisine herhangi bir lokal anestezi uygulamadım. Şikâyete konu edilen işlem tarafımca yapılmamıştır" dedi.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 8

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 9
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 10
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 11
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 12
Doktor Büşra kabusu yaşadı. Yağ aldırma operasyonu felakete dönüştü: İstanbul’daki klinikte skandal iddia - Resim: 13
Kaynak: Diğer
