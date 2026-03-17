NOW ekranlarında yayınlanan dizi, yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini canlı tutmaya devam ederken kadrosunu da genişletiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, projeye deneyimli oyuncu Güner Özkul katıldı.

Dizide Nuran karakteri, Elif’in annesi olarak hikâyeye dahil olacak ve olayların seyrinde önemli bir rol üstlenecek. Elif karakterine ise Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Anne ve kız arasındaki bağın ilerleyen bölümlerde daha derin işlenmesi bekleniyor.

Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasında aktif olan Güner Özkul, aynı zamanda Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un kızı olarak da biliniyor.