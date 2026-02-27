NOW TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Doktor Başka Hayatta’nın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı Dass Yapım imzalı dizi, ilk bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. ‘Sahtekârlar’ ise, bu Pazar’dan sonra Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşacak. Kanalın Cuma ve Cumartesi ekrana gelen ‘Çifte Milyon’ programı Cumartesi akşamı final yapacak. Programın yerine 7 Mart Cumartesi ‘Sahtekârlar’ gelecek. Peki, ‘Doktor Başka Hayatta’ reytinglerde ne yapar? Yıllardır ekranda olan ‘Teşkilat’, bu sene iyi bir grafik çizen ‘Survivor’, Pazartesi’den Pazar’a alınan ‘Aynı Yağmur Altında’ ile kıyasıya bir reyting mücadele içinde olacak. Şansı var mı? Çok iyi bir reyting alacağını düşünmüyorum. Çünkü bana göre, gün seçimi yanlış oldu. Belki 4’e yakın bir reytingle açılış yapabilir. Aksi olursa da şaşırmam.

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu dizi; izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren bir hikâyeyle ekrana gelecek.

Dedektiflik yapan iki kardeşin hikâyesi

Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol’un paylaştığı ‘Kardeşler Araştırma’ filmi, 20 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen komedi filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç (Mithat) ve Eray Kaman da (Ercüment) yer alıyor. Senaryosunu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Koray Şahin ile Murat Kaman oturuyor.

Film, sıradan bir dosyanın ardından uluslararası bir krizin ortasında kalan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Mehmet Kına’nın mozaik sergisi açıldı

Mozaik sanatının çağdaş temsilcilerinden Mehmet Kına’nın ‘Heey Keçiler, Hooy Keçiler’ başlıklı kişisel sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Uzun yıllardır mozaik sanatını geleneksel tekniklerle çağdaş bir anlatım dili içinde yeniden yorumlayan Mehmet Kına, üretimlerinde kültürel belleği, kırsal yaşamı ve toplumsal dönüşümleri odağına alıyor. Doğayla ve özellikle keçilerle kurduğu kişisel ve ailevi bağ, sanatçının eserlerinde güçlü bir metafor olarak öne çıkıyor. Taş, cam ve doğal malzemelerle oluşturduğu yüzeylerde hem Anadolu’nun kadim mozaik geleneğine gönderme yapıyor hem de güncel meseleleri simgesel bir anlatımla ele alıyor.

Sergi, 11 Mart’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.