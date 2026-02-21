NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Doktor Başka Hayatta’, ekrana çıkmak için gün sayarken yapımın yayın tarihinin hâlâ belli olmaması, ‘Unutuldu mu?’ veyahut da ‘Ramazan sonrasına mı kaldı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı dizi; izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikâyeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ocak ayı başında ilk tanıtımı yayınlanan ve bugüne kadar 3 fragmanı görücüye çıkan DASS Yapım imzalı dizi, günlerdir yayına çıkmayı bekliyor. Kanalın şimdilik tek boş günü var. O da Pazartesi. Mevcut yapımların reytingleri iyi gidiyor. Cuma ve Cumartesi izleyici karşısına çıkan ‘Çifte Milyon’un tek güne düşürülme formülü de devreye alınabilir. Malûm, Ramazan ayındayız. Dinî programların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Risk alınarak Ramazan’da yayına çıkılır mı? Bu, intihar gibi bir şey olur.

Bayram sürprizi yapılarak 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ya da 23 Mart Pazartesi yayına çıkabilir mi? Neden olmasın?

Aydilge’den kendini feda etmenin müziği

Aydilge, yeni şarkısı ‘Zombi’yi Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Aydilge’ye ait şarkının düzenlemesini Dorukhan Yaldız ve Cem Sarıoğlu yapmış. Müzikseverleri derin bir içsel yolculuğa davet eden Aydilge, ‘Zombi’de sadece bir ayrılığı değil; aynı zamanda başkalarını kırmamak adına kendini parça parça eksilten modern insanın hikâyesini anlatıyor. Aydilge, şarkısında dijital ve fiziksel zorbalığa karşı bir duruş sergilerken her şeye rağmen pes etmeyenlerin ve küllerinden doğanların sesi oluyor.

Şarkı, modern hayatın getirdiği duygusal deformasyonu, zorbalığı ve bireyin ‘başkaları ne der’ korkusuyla kendi benliğinden vazgeçişini konu alıyor.

Mine Kemertaş’ın ‘Boş Ev’ine yoğun ilgi

Sanat pratiğinde, ev ve mekân kavramlarını yalnızca fiziksel karşılıklarıyla değil; aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlarıyla birlikte ele alan Mine Kemertaş’ın Boş Ev Sergisi’nin süresi, yoğun ilgiden dolayı 22 Mart’a kadar uzatıldı.

Mine Kemertaş’ın pratiği, yerleştirme, heykel, resim ve fotoğraf gibi farklı mecraları bir araya getiren disiplinlerarası bir üretim anlayışına dayanıyor. Sanatçı, kişisel belleğinde yer etmiş mekânları yeniden kurgularken bazen yalnızca kendi hatırasına ait bir odayı bazen de başkalarının izlerini taşıyan ortak alanları görünür kılıyor.

Boş Ev Sergisi, 22 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Haliç Sanat 3’te ücretsiz ziyaret edilebilecek.