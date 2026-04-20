Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon merkezli Doğu Karadeniz Engelliler Federasyonu (DOKEF), ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Bölgede engelliler alanında kurulan ilk ve tek federasyon olma özelliği taşıyan DOKEF, güçlü bir yapılanma sürecine girdi.



Kasım ayında kurulan federasyon, 19 Nisan 2026 tarihinde resmi kuruluş sürecinin ilk imzalarını atarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı. Ardından gerçekleştirilen genel kurul, Divan Başkanı Halil Uzun başkanlığında yapıldı.



Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, federasyon yönetimi şu isimlerden oluştu:

Savaş Yol, Ensar Öztürk, Süheyla Kuvvet, Beyza Sarı, Emel Bodur, İbrahim Yılmaz ve Halil Uzun.

“ENGELLİLERİN SESİ OLACAĞIZ”



Genel kurul sonrası konuşan Federasyon Genel Başkanı Savaş Yol, federasyonun sadece bir çatı kuruluş olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yapı, bölgemizde yaşayan engelli bireylerin sesi, umudu ve ortak gücüdür. Artık sadece sorunları dile getiren değil, çözüm üreten ve sahada aktif olan bir anlayışla hareket edeceğiz.”

Yol, eğitimden istihdama kadar birçok alanda projeler geliştireceklerini belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Divan Başkanı Halil Uzun ise genel kurulda yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi:

“Bu federasyon, farklı derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir güçtür. Hepimize hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”

Yapılan görev dağılımı sonucunda federasyon yönetimi şu şekilde oluştu:

• Genel Başkan: Savaş Yol

• Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat): Ensar Öztürk

• Başkan Yardımcısı (Hukuk): Halil Uzun

• Başkan Yardımcısı (Basın ve Halkla İlişkiler): Beyza Sarı

• Sayman: İbrahim Yılmaz

• Genel Sekreter: Süheyla Kuvvet

• Başkan Yardımcısı (Eğitim ve İstihdam): Emel Bodur

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ VE KAPSAYICI YAPI



DOKEF, erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım alanlarında çalışmalarını sürdürmeyi hedeflerken, bölgedeki diğer engelli derneklerini de federasyon çatısı altında toplayarak daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.



Yetkililer, birlik ve dayanışma ile hareket eden federasyonun önümüzdeki süreçte bölgede önemli projelere imza atacağını belirtiyor.