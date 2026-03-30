Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Doğu Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOKASİFED), Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek yeni başkanını seçti. TSGİAD Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize illerinin sanayici iş insanları ve dernek temsilcileri katıldı. Yeni başkan olarak Necip Akdeniz seçildi.

TTSO BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ: "DERNEKLER EKONOMİYE DİNAMİZM GETİRİYOR"



TTSO Başkanı Erkut Çelebi, genel kurulda yaptığı konuşmada dernek faaliyetlerinin şehirlere dinamizm getirdiğini vurguladı. Çelebi, “Bu dernek faaliyetleri her zaman her şehrin ekonomisine, sanayisine, ticaretine bir dinamik, dinamizm getirir. Dolayısıyla bunları çok önemsiyoruz. Dernekleri de ben elimden geldiği kadar desteklemeye çalışıyorum ve hep yanımda bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü dernekler bu amaçlarla kurulmuştur. Tabii, şöyle baktığınızda her yıl binlerce dernek kuruluyor. Sürdürülebilirlikleri ne kadar oluyor, malum ama, dokası fiyat... Daha önce de birkaç kez genel kurulda geldiğimiz için demek ki sürekli takip edilen derneklerden bir tanesi.

Bu vesileyle de bugün burada yeni başkanımız seçilecek ve yeni başkanımızın da bizim Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyemiz olması dolayısıyla daha da memnun oldum. İyi ki bugünlere kadar gelmiş derneğimiz. Biliyorsunuz, yıl olarak da ekonomiye baktığımız zaman şu anda çok zor günler geçiriyoruz sanayiciler olarak. Hakikaten, bu Körfez Savaşı ya da Amerika'nın, İsrail'in... Maalesef, İsrail, İran’ın üzerindeki bu savaş durumu hem dünyayı altüst ediyor hem de bizleri de çok zor duruma bırakıyor. İnşallah bir an önce bu emperyalist mi diyelim, siyonist mi diyelim, bunların etkisinde... Gerçekten Amerika kendini artık şey gibi görüyor, yani dünyanın askeri gibi. Kafasını nereye istiyorsa gidip oraya konmaya çalışıyor. Zaten siyonizmin de farklı bir amacı var, maalesef.” İfadelerini kullandı.

DURSUN ALİ SAKARYA: "DERNEKLER, DEVLET VE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ OLUR"

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, derneklerin toplumla devlet arasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Dursun Ali Sakarya özetle şu ifadeleri kullandı:

“Derneklerle alakalı benim kendi açımdan söyleyebileceğim en önemli şey şu: Toplumda iş yapmanın dışında, iş insanlarının aynı zamanda sosyal bir görevi de vardır. Bu sosyal görevlere hazırlanmak için dernekler en güzel zeminlerden biridir. Ben 2004-2005 yıllarında ilk dernek faaliyetleriyle tanıştığımda, başkanlık meselesine ve ticari yapıların, hemşehri derneklerinin, mühendislik ve yönetim organizasyonlarının işleyişine bir nebze de olsa aşinaydım. Ancak bizim için asıl başlangıç, özellikle sivil toplum kuruluşları noktasında derneklerle oldu.

DERNEKLER, DEVLET VE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Ben derneklerin, vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bürokrasiyi, iş dünyasının sadece ticaret yapma tarafını değil; aynı zamanda iş yapmak dışındaki kabiliyetlerini ve toplumsal sorumluluklarını görmek için dernekler adeta bir okul evresi, bir kreş ve anaokulu dönemi gibi oluyor.

DOKASİFED’İN GÜÇLÜ YAPISI

Bu noktada ben hem lokal kuruluşlarda hem de bağlı bulunduğu derneklerin iki tanesinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: DOKASİFED, hem bağlı olduğu konfederasyon noktasında hem de çatısı altında bulunan dernekler açısından bulunduğu bölgenin güçlü yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ilk etapta Trabzon’da bir dernek başkanlığıyla başlayan bu yapılanmanın daha sonra Ordu’ya da taşınması, aslında bölgenin tamamına hitap ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor.

DERNEKLERİN SADECE TOPLANTI YAPMAK OLMADIĞINI ANLAMAK

Tabii biz derneklere dışarıdan baktığımızda, çoğu zaman bunları sadece toplantı yapan, bir araya gelip sonra dağılan kurumlar gibi görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri de ne yazık ki yine bizleriz. Çünkü bir araya gelip birlikte iş yapma kültürünü ve bunu daha sonra bir üst seviyeye, odalara, borsalara ya da farklı bölgesel yapılara taşıma noktasında özellikle Karadeniz insanı olarak birbirimizi çok daha yukarıya taşıma konusunda zaman zaman eksik kalıyoruz.

BİRLİKTE ÇALIŞARAK GÜÇLÜ SONUÇLAR ELDE EDİLEBİLİR

Gönül ister ki bugün burada çok daha fazla örnek yapı olsun; en azından federasyonun çatısı altındaki derneklerde birden fazla iş birliği ve ortak proje hayata geçirilmiş olsun. Çünkü hem geçen süre hem de bölgenin sahip olduğu güç düşünüldüğünde, aslında bunları çok rahat yapabilecek kabiliyete sahibiz.

YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK VE ORTAK AKIL

İnşallah federasyonun yeni yönetim döneminde de hem konfederasyon ilişkilerinde hem de derneklerle olan ilişkilerde daha itici, daha yapıcı bir güç oluşur. Geçmişten aldığı bilgi birikimi ve önceki başkanlarımızın ortaya koyduğu özverinin üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gelmesini temenni ediyorum.

DERNEKLERİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL HEDEFLER

Ben burada hem bir derneğin üyesi, hem geçmişte yönetiminde bulunmuş biri, hem de şu anda sanayiciler meclisi üyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak dernekleri kendi açımızdan çok önemsiyoruz. Çünkü her ne kadar odalarda, meclislerde yer almak için çalışmalar yürütüyor ve kendimizi anlatmaya gayret ediyor olsak da, toplum nezdinde bir şeyleri başarabileceğimizi daha önceden gösterebilmek için bu yapılar insanın kendisini ifade etmesi açısından çok kıymetli bir zemin oluşturuyor.

DOĞU KARADENİZ’İ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMEK

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize… Ben Doğu Karadeniz’e her zaman tek bir bütün olarak bakıyorum. Kendi açımdan da görev yaptığım süreçte mümkün olduğunca diğer bölgelerimizi hızlıca ziyaret etmeye çalıştım. Çünkü Trabzon’daki bir firmanın yaşadığı sıkıntıyla Ordu’daki bir firmanın yaşadığı sıkıntı aşağı yukarı aynıdır.

DOĞU KARADENİZ’İN ORTAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doğu Karadeniz’in özellikle dezavantajları; lojistik sorunları, demir yolunun olmayışı, coğrafyanın zor koşulları gibi meseleler hepimizin ortak sıkıntılarıdır. Dolayısıyla bu sorunlara çözüm isterken de hep birlikte istemeliyiz.”

Doğu Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOKASİFED) Olağan Genel Kurulu’nda konuşan mevcut başkan Samet Aktaş, bölge illerinin ortak sorunlarına çözüm bulmak için güçlü bir birliktelik oluşturmanın önemini vurguladı. Aktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"DOKASİFED BİZLERİ ORTAK BİR ÇATI ALTINDA BULUŞTURDU"



“Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki, Trabzon, Rize ve genel anlamda Doğu Karadeniz bölgesindeki illerimizin sivil toplumdaki temsiliyeti açısından çok kıymetli bir yapı olan DOKASİFED, bizleri ortak bir çatı altında buluşturmuş durumda. Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu iller arasında gidip geldiğimiz, bir araya geldiğimiz ve sohbet ettiğimiz dönemlerde çok net bir şekilde gözlemlediğimiz bir gerçek var: Sorunlarımız ortak, çözümlerimiz ortak. Dolayısıyla ortak ses çıkarmayı ve ortak hareket etmeyi ne kadar güçlü bir şekilde başarabilirsek, sesimizin de o kadar gür çıkacağına inanıyorum.”

"ORTAK AKIL VE BİRLİKTELİK GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"



Aktaş, birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu vesileyle başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyelerimize ve yeni dönemde görev alacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ben de şahsen burada edindiğim tecrübeleri ve aynı zamanda sizlerin de bağlı bulunduğu Türk Konfed – Türkiye İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında kazandığım deneyimleri her zaman sizlerle paylaşmaya hazır olduğumu özellikle ifade etmek isterim” dedi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMENİN GÜCÜNÜ ÖĞRENDİK"



“Gerçekten bu yapı bizlere çok önemli bir şey kattı: Birlikte hareket etmenin gücünü. Bugün Ordu GİAD olarak bizler burada yer alıyoruz. Bunun yanında başka dernek temsilcilerimiz ve doğal kurucu derneklerimizle birlikte federasyon çatısı altında güçlü bir birliktelik oluşmuş durumda. Şu anda 10 dernek, bu çatı altında bir araya gelmiş bulunuyor” diyerek birliktelik ruhunun güçlendiğini belirtti.

"GÜÇLÜ BİRLİKTELİK GÜÇLÜ SONUÇLAR DOĞURACAK"



Aktaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Belirttiğim gibi, ne kadar güçlü bir birliktelik oluşturabilir, ne kadar ortak akıl üretebilir ve ne kadar ortak ses çıkarabilirsek, bizim de sesimiz o kadar daha gür çıkacaktır. Bu anlamlı birlikteliğin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum.”

YENİ YÖNETİM KURULUNA BAŞARILAR DİLEDİ



Yeni yönetim kuruluna da başarılar dileyen Aktaş, görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti ve konuşmasına, “Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek son verdi.

Doğu Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOKASİFED) yeni başkanı Necip Akdeniz, başkanlık görevi için seçildikten sonra yaptığı konuşmada, bölgedeki iş insanları ve derneklerle ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Akdeniz, genel kurulda şu ifadeleri kullandı:

“Hepiniz Hoş Geldiniz, Sefalar Getirdiniz”

“Başkanlarım, değerli üyelerimiz, kıymetli iş insanları; hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada, federasyonumuzun yeni dönem başlangıcında sizlerle bir arada olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir onurdur” dedi.

ÖNCEKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR



Akdeniz, önceki dönem başkanları ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ederek şunları söyledi:

“Başta önceki dönem başkanımız Muhammet Başkanımıza, ondan önce görev yapmış tüm başkanlarımıza, değerli yönetim kurulu üyelerimize ve bugüne kadar emek vermiş herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları emek, fedakârlık ve katkılar bizim için son derece kıymetlidir.”

GELECEK DÖNEMDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAKLARINI VURGULADI



Bundan sonraki süreçte de hep birlikte çalışacaklarını belirten Akdeniz, özellikle önceki dönem başkanlarının ve yöneticilerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmayı çok önemsediklerini dile getirdi.

“BİRLİKTE İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ”



Akdeniz, bölgenin en büyük eksikliklerinden birinin birlikte iş yapma kültürünü güçlendirmek olduğunu ifade etti:

“Eğer bizler bu kültürü geliştirebilirsek, inanıyorum ki önce bölgemize, sonra üyelerimize ve nihayetinde hepimize çok daha büyük katkılar sağlayacağız. Bu nedenle daha çok bir araya gelmek, daha fazla proje üretmek, ortak akılla hareket etmek ve 'birlikte neler yapabiliriz?' sorusuna daha güçlü cevaplar vermek zorundayız.”

BAŞARI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK GEREKİYOR



Akdeniz, federasyonun yönetim kurulunun yalnızca bir başlangıç olduğunu, asıl başarının tüm delegelerin, üye derneklerin ve iş insanlarının katkısıyla sağlanacağını söyledi:

“Bu yapı sadece yönetim kurulundan ibaret değildir. Başarı; delegelerimizin, üye derneklerimizin, iş insanlarımızın ve bu yapının içinde yer alan herkesin katkısıyla mümkündür. Herkesin desteğine, bilgisine, tecrübesine ve katkısına ihtiyacımız var. Çünkü ancak birlikte olabilirsek, ancak ‘biz’ olabilirsek gerçek anlamda bir şeyler başarabiliriz.”

BÖLGENİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ



Bölgenin potansiyeline yürekten inandıklarını belirten Akdeniz, bölgedeki tüm imkânları kullanarak başarılı projelere imza atmayı istediklerini söyledi:

“Biz bölgenin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu potansiyeli değerlendirmek için de tüm imkânlarımızı, tüm kanallarımızı kullanarak başarılı işlere imza atmak istiyoruz.”

GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK İÇİN HAZIRLIKLIYIZ



Akdeniz, yeni dönemde yalnızca bir görev değişimi değil, aynı zamanda daha güçlü bir birlikteliğin ve daha büyük hedeflerin başlangıcının yapılması gerektiğini ifade etti:

“Bizden kaynaklanan her konuda sorumluluk almaya, çözüm üretmeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Çünkü bu dönemin, sadece bir görev değişimi değil; aynı zamanda daha güçlü bir birlikteliğin ve daha büyük hedeflerin başlangıcı olmasını istiyoruz.”

YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ



Yeni dönemin başta bölgeye, federasyona, derneklere ve tüm üyelere hayırlı olmasını dileyen Akdeniz, katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

“Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.