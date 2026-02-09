Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 8 Şubat Pazar gecesi nefes kesen bir veda gerçekleşti.
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti
Survivor 2026’da kırmızı takım dokunulmazlıkları kaptırdı, Doğuş ile Can Berkay düellosu nefes kesti. Kader konseyi toplandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dokunulmazlık mücadelelerini yitiren kırmızı ekipteki bir isim ada macerasını noktaladı. Şarkıcı Doğuş ile Can Berkay arasındaki çekişmeli kapışmada üstünlük Can Berkay’a geçti.
Kader konseyi toplanarak son kararı verdi. Konseyin ardından Doğuş’un yarışmadaki geleceği netleşti. İşte tüm gelişmeler...
Survivor 2026 coşkusunu kesintisiz sürdürüyor. Heyecanın doruklarda olduğu programda dokunulmazlık parkurları tamamlandıktan sonra haftanın eleme isimleri ortaya çıktı. Kırmızı ile mavi ekipler, hayati önem taşıyan oyunlarda kıyasıya mücadele etti.
SURVİVOR BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Programda gönüllülerden oluşan mavi takım üstün performans sergiledi ve tüm dokunulmazlık ödüllerini topladı. Kırmızı takım ise bir erkek üyesini kaybetmek zorunda kaldı.
Haftanın eleme listesi Doğuş, Can Berkay ve Serhan şeklinde sıralandı. Günün performans lideri Nagihan Karadere, elenme adayı olarak Murat Arkın’ı işaret etti.
8 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM VEDA ETTİ?
İzleyici oylarıyla korunan Murat ile Serhan’ın adaylığı geçersiz sayıldı. Kalan isimler Doğuş ve Can Berkay, hayatta kalmak için düelloda karşılaştı.
Çok çekişmeli geçen ilk raundu Can Berkay 5-2 üstünlükle aldı. İkinci turda da galip gelen Can Berkay, Survivor’a devam hakkını kazandı.
8 Şubat 2026 Survivor yayınında son oyunu kaybeden şarkıcı Doğuş, kader konseyinin gündemine oturdu.
Mavi ekip, Doğuş’un takımlarına katılmasını oy birliğiyle reddetti. Böylece Doğuş’un Survivor’dan ayrılması kesinleşti.