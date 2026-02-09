Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti

Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti

Survivor 2026’da kırmızı takım dokunulmazlıkları kaptırdı, Doğuş ile Can Berkay düellosu nefes kesti. Kader konseyi toplandı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 8 Şubat Pazar gecesi nefes kesen bir veda gerçekleşti.

1 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 2

Dokunulmazlık mücadelelerini yitiren kırmızı ekipteki bir isim ada macerasını noktaladı. Şarkıcı Doğuş ile Can Berkay arasındaki çekişmeli kapışmada üstünlük Can Berkay’a geçti.

2 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 3

Kader konseyi toplanarak son kararı verdi. Konseyin ardından Doğuş’un yarışmadaki geleceği netleşti. İşte tüm gelişmeler...

3 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 4

Survivor 2026 coşkusunu kesintisiz sürdürüyor. Heyecanın doruklarda olduğu programda dokunulmazlık parkurları tamamlandıktan sonra haftanın eleme isimleri ortaya çıktı. Kırmızı ile mavi ekipler, hayati önem taşıyan oyunlarda kıyasıya mücadele etti.

4 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 5

SURVİVOR BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Programda gönüllülerden oluşan mavi takım üstün performans sergiledi ve tüm dokunulmazlık ödüllerini topladı. Kırmızı takım ise bir erkek üyesini kaybetmek zorunda kaldı.

5 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 6

Haftanın eleme listesi Doğuş, Can Berkay ve Serhan şeklinde sıralandı. Günün performans lideri Nagihan Karadere, elenme adayı olarak Murat Arkın’ı işaret etti.

6 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 7

8 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM VEDA ETTİ?

İzleyici oylarıyla korunan Murat ile Serhan’ın adaylığı geçersiz sayıldı. Kalan isimler Doğuş ve Can Berkay, hayatta kalmak için düelloda karşılaştı.

7 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 8

Çok çekişmeli geçen ilk raundu Can Berkay 5-2 üstünlükle aldı. İkinci turda da galip gelen Can Berkay, Survivor’a devam hakkını kazandı.

8 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 9

8 Şubat 2026 Survivor yayınında son oyunu kaybeden şarkıcı Doğuş, kader konseyinin gündemine oturdu.

9 10
Survivor'da nefes kesilen düello: Doğuş adaya veda etti - Resim: 10

Mavi ekip, Doğuş’un takımlarına katılmasını oy birliğiyle reddetti. Böylece Doğuş’un Survivor’dan ayrılması kesinleşti.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro