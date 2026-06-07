Kars’ın girişinde, “Doğunun Uygar Kenti Kars” diye yazar. Bu yazıyı 2000’li yılların başında, Kars Eski Belediye Başkanı ve gerçekten Kars’ın bir kültür Merkezi olmasına çok emek veren Naif Alibeyoğlu yazdırmıştı. O dönemde her yıl Kars’ta Kent Kurultayları yapılırdı. Kent Kurultaylarının yapılmasında, Kars’ın Tarihi Mirasını Karslılardan daha fazla koruyan rahmetli Metin Sözen ve Kars’lı çevreci rahmetli Oktay Ekinci’nin büyük emeği oluyordu.

2019 yılında bir gazete manşetinde, bir Hakimin, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir yılda üç kez sürüldüğü, en son sürüldüğü yerin ise “Kars” olduğu yazıyordu.

Gerçekte ise Kars bir sürgün şehri değil bir ödüllendirme şehridir.

Zaten şehre girdikten sonra Kars’ın yalnız doğunun değil, Türkiye‘nin en uygar kenti olduğu kolayca anlaşılıyor. Kars Kafkasya bölgesinin özelliklerini taşıyan bir şehrimizdir. Avrupa kültürünü Kafkasya üzerinden almıştır.

1960 öncesi Lise yıllarımızda, Kars’ta kolordu vardı. Bizimle lisede okuyan Subay çocukları “Kars’a ağlayarak geldik. Kars’ta yaşadıktan sonra giderken daha çok ağlayacağız. Çünkü Kars’ta yaşadığımız insani değerler, sosyal ilişkiler, Şehir ve caddelerin güzelliği ve doğal imkânlarını başka bir şehirde yaşamadık.” diyorlardı.

Yine o yıllarda İstanbul’dan gelen bir subay çocuğuyla birlikte vitrinlere bakarken, İstanbul’da bu kadar güzel vitrinler görmedim demişti.

Aslında yaz – kış Kars’a giden Doğu Ekspresinde biletlerinin aylar önce bitmesi ve Kars otellerinin dolu olması, tartışmasız olarak ve daha net bir şekilde Kars’ın hikâyesini yansıtıyor.

Kars Tarihi ve kültürel Mirasları yanında ekonomik imkanları da yüksek olan bir ildir.

Yeni ipek yolu olarak, Avrupa’dan Çin’e uzanan Kars- Tiflis Demiryolu, Aktaş sınır kapısı, bu imkânları daha çok artırdı. Ermenistan kapısının açılması da gündemdedir.

Sınır ticaret alanları açılırsa, Kafkasya’da ticaret merkezi haline gelir.

Organik tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksektir. Organik tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi kurulmasına elverişlidir. Markalı gıda alanında potansiyeli yüksektir.

Ani Harabeleri Turizm için önemli bir üstür. Vedat Akçayöz’ün Ani’nin araştırma ve tanıtımında önemli katkısı olmuştur.

Serhat ajansı (SERKA), teknolojinin gelişmesinde insan faktörü çalışmaları ileri düzeydedir.

Ani ile ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum. 1999 yılında, Kars’ta öğlen uçağına yetişmek için Kafkas Üniversitesi’nden bir akademisyenle 09.00’da erken saatte Ani’ye gittik. Arkadaşım yaya gezersek yetişemeyiz. Ben müdürden izin alayım, arabayla gezelim diye gitti. Kapıda Kağızmanlı bir bekçi vardı. Ani’ye giriş kaç lira dedim. Yabancıya beş lira, halka bir lira diye cevap verdi. Ben Terekemeyim, bana ne kadar diye sordum? Sana beş lira dedi.