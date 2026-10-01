Bitlis’in Güroymak ilçesinde yer alan sulak alanlar, barındırdığı ekosistemle zengin biyolojik çeşitliliğe ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Doğu’nun sulak alanlarında nadir anlar... Beyaz güzellikler beslenirken görüntülendi
Bitlis’in Güroymak ilçesindeki sulak alanlara konaklamak üzere gelen kaşıkçı kuşları toplu halde görüntülendi; nadir türün bölgedeki varlığı doğa gözlemcileri ile fotoğrafçıların ilgisini çekti.Kaynak: İHA
Bölgeye son günlerde akın eden ve karakteristik uzun kaşık şeklindeki gagaları, beyaz tüyleri ile uzun siyah bacaklarıyla tanınan kaşıkçı kuşları (Platalea leucorodia), sulak alanlarda toplu halde beslenirken objektiflere yansıdı.
DOĞA GÖZLEMCİLERİ VE FOTOĞRAFÇILAR İÇİN ÖNEMLİ ROTASYON
Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Güroymak sulak alanlarının hem yerli hem de göçmen kuş türleri için kritik bir beslenme ve sığınma noktası olduğunu kaydetti.
Kaşıkçıların bu denli kalabalık gruplar halinde görülmesinin bölge biyoçeşitliliği açısından sevindirici bir gösterge olduğunu belirten Önen, sulak alanların korunmasının ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin bölgedeki ekolojik denge ile doğa turizmi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.