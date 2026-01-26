30 yıl boyunca devlet memuru olarak görev yapan bir kişinin, bu süre içinde 1 yıl ücretsiz doğum izni kullanması durumunda emekli aylığı ve ikramiyesi hangi hizmet yılı üzerinden hesaplanır.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Emekli ikramiyesi, memurlara her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir katı olarak ödeniyor.

Ücretsiz izin dönemleri, fiilen çalışılmadığı için normalde hizmet süresine dahil edilmiyor. Ancak memur, bu süreyi SGK'ya borçlanarak hizmetten saydırabiliyor. Borçlanma tamamlandığında o 1 yıl, fiili hizmet süresi gibi kabul ediliyor.

Önemli bir ayrım ise 2016 yılı sonrası kullanılan doğum kaynaklı ücretsiz izinlerde ortaya çıkıyor: Bu dönemde alınan izinler, borçlanma yapılsın ya da yapılmasın ek gösterge hesaplamasını, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarları ve kazanılmış hak aylık intibakını olumlu etkiliyor.

SGK'ya borçlanma yapılırsa toplam hizmet süresi 30 yıl olarak kabul ediliyor. Hem emekli aylığı hem de ikramiye tam 30 yıl üzerinden hesaplanıyor.

Borçlanma yapılmazsa 1 yıllık ücretsiz izin fiili hizmetten düşüyor. Aylık ve ikramiye hesaplaması 29 yıl baz alınarak yapılıyor.

Emekli ikramiyesi, özel sektördeki kıdem tazminatından tamamen farklı bir sistemle belirleniyor ve ödeniyor.

Yetkililer, memurların e-Devlet üzerinden borçlanma tutarını hesaplayarak veya SGK il müdürlüklerine başvurarak güncel durumlarını teyit etmelerini öneriyor. Bu uygulama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili SGK mevzuatına dayanıyor.