Doğum izninde yeni dönem 123 bin TL ödeme: SGK uzmanı uyardı, sakın bu tarihi kaçırmayın

Çalışan kadınların iş ve aile yaşamını dengelemek amacıyla hayata geçirilen dev reformda uygulama süreci başladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, okuyucularından gelen yoğun sorular üzerine ek doğum izni ve analık ödeneğindeki yeni esasları tek tek açıkladı. İşte kafa karışıklığını giderecek o rehber:
Noyan Doğan, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni doğum izni düzenlemesinin merak edilenlerini 9 soruda yanıtladı. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemede, özellikle izni biten ancak yeni haktan yararlanmak isteyen anneler için kritik "son başvuru" tarihi kapıya dayandı.
1. Doğum İzni Kaç Hafta Oldu?
Yeni düzenleme ile toplam süre 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. İzin; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olarak planlandı. Çoğul gebeliklerde ise süre 26 hafta olarak uygulanacak.
2. Doğum Öncesi Çalışmada "2 Hafta" Detayı
Sağlık durumu uygun olan anneler için doğumdan önceki çalışma sınırı 3 haftadan 2 haftaya indirildi. Böylece anneler, iznin 22 haftasını doğumdan sonra bebeğiyle geçirebilecek.
3. Kimler Yararlanabiliyor?
Düzenleme; Devlet memurlarını, 4/A statüsündeki işçileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kadın çalışanları kapsıyor.
4. Geriye Dönük Hak Sahibi Kimler?
Noyan Doğan'ın aktardığına göre, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapanlar bu düzenlemeden faydalanabilecek.
5. DİKKAT: 15 Mayıs Son Başvuru Tarihi!
16 haftalık eski süreyi dolduran ancak 24 haftalık yeni süreyi henüz tamamlamamış anneler için vakit daralıyor.
Ek 8 haftalık izin için:
Memurlar ve İşçiler için son tarih: 15 Mayıs Cuma.
Sözleşmeli personel için son tarih: 22 Mayıs.
Daha önce kullanılan izinler, bu 8 haftalık ek süreden düşülmeyecek.
6. Analık Ödeneği 123 Bin TL’yi Aştı
SGK’nın ödediği geçici iş göremezlik ödeneği 2026 yılı için günlük 734 TL oldu. Yeni doğum izni süresine göre annelere toplamda 123 bin 312 TL ödeme yapılacak.
7. Ödemeler Nasıl Alınacak?
1 Mayıs 2026'da raporu devam edenlerin süresi otomatik uzatılacak. Ancak raporu bu tarihten önce sonlananların, ek ödeme için işverenlerine başvurarak SGK’ya bildirim yaptırması şart.
8. Babalık İzni 10 Güne Çıktı
İşçi statüsünde çalışan babalar için de müjde geldi. Babalık izni memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltildi.
9. Koruyucu Ailelere de İzin Hakkı
İlk kez koruyucu aile olan devlet memuru, işçi ve TSK mensuplarına, çocukların aileye uyum sağlaması amacıyla 10 gün izin hakkı getirildi.