Yeniçağ Gazetesi
20 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Doğum izni tarifesi belli oldu: SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin

İş hayatında aktif rol alan anne adayları için doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken rapor parasının da artırılmasına karar verildi. Yeni düzenlemeye göre, SGK'lı annelere en az 123 bin 312 TL, memur annelere ise 247 bin 560 TL ödenecek.

Haberi Paylaş
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle doğum yapan memur ve işçi kadın çalışanlara 24 hafta izin verilecek.

1 10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu süreç içerisinde "İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar" araştırması kapsamında doğum yapan annelerin işe dönüş oranlarını da mercek altına aldı.

2 10
Sabah'ın haberine göre, işçi ve memur kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle doğum izni verilecek.

3 10
Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya işyerinde çalışabilecek.

4 10
Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara 10 gün izin verilecek.

5 10
DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİ

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak.

6 10
SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek.

7 10
Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.

8 10
Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek.

9 10
Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro