AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarını bitirme aşamasına geldi.

Teklifin detayları ise belirlenmeye başlandı. Doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar çıkacak. Çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

Ayrıca bu teklifle çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla düzenleme olacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulaması yapılacak.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.