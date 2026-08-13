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Kaynak: DHA

Kaza, dün gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu’nda meydana geldi. Ö.Ö. yönetimindeki 60 AHU 248 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak makasladı ve yolu trafiğe kapattı.

Aynı yönde seyreden 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ile Mert Aysüt’ün kullandığı 31 AHR 776 plakalı otomobil, yolu kapatan TIR’a çarptı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mert Aysüt’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan Ahmet Baran Çapar’ın da aralarında olduğu 5 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Çapar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA GİDİYORLARDI

Hayatını kaybeden Mert Aysüt ile Ahmet Baran Çapar’ın doğum günü kutlamasına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Tedavi altına alınan diğer 4 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü, 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Aysüt ve Çapar’ın cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.