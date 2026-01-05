Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı. İşte, Doğukan Güngör kimdir ? Nereli, kaç yaşında? Doğukan Güngör neden gözaltına alındı?



Doğukan Güngör kimdir ?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğmuş bir tiyatro kökenli oyuncudur. Eğitim hayatına 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde başlayarak devam etmiş, kısa süreli de olsa ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmıştır. Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başlamış; burada kamera karşısına geçerek deneyim kazanmaya başlamıştır.

Doğukan Güngör'ün dizileri...



2018 Meryem

2020 Zümrüdüanka

2022 Hakim

2022-günümüz Kızılcık Şerbeti