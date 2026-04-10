Erzurum ve Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 33 köy ve 4 mahallenin merkezle bağlantısı kesildi.

ERZURUM'DA MAHALLE YOLLARI KAPANDI

Erzurum’da dün gün boyu etkisini hissettiren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ulaşımı aksatıyor. Kar kalınlığının artması ve tipiyle birlikte, kırsal kesimde bulunan 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve kapalı yolları yeniden trafiğe açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ERZİNCAN’DA TİPİ ULAŞIMI VURDU

Kar yağışının yanı sıra şiddetli tipinin etkili olduğu Erzincan’da ise tablo daha ağır. Olumsuz hava şartları sonucu il genelinde 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle tipi nedeniyle açılan yolların kısa sürede tekrar kapanabildiği konusunda uyarıda bulundu.