Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı belirtildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar nedeniyle kapanan 61 yerleşim yeri yolundan 57'si ekiplerin çalışmaları sonucu açıldığı aktarıldı. Karla mücadele ekipleri, kapalı 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de iş makineleriyle çarşı merkezi ve ara sokaklardaki karı da temizledi.

BİTLİS

Bitlis'te kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını açıkladı.

MUŞ

Muş genelinde 15 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.