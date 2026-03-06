İstanbul’un tarihi silüetinde 19. yüzyılın en özgün imzalarından biri olan Pertevniyal Valide Sultan Camisi, geleneksel Osmanlı mimarisi ile Batılı üslupları buluşturan "eklektik" yapısıyla dikkat çekiyor. Sultan 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi tarafından yaptırılan bu eser, modern ile gelenek arasında sarsılmaz bir köprü kuruyor.

1869’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR KÜLLİYE MİRASI

1869-1871 yılları arasında kısa bir sürede inşa edilen yapı, sadece bir cami değil, toplumsal ihtiyaçları karşılayan geniş bir külliye olarak tasarlandı. Aksaray’ın kalbinde yer alan bu külliye; mektep, türbe, kütüphane, muvakkithane, karakol, 6 çeşme ve 7 dükkandan oluşarak dönemin sosyal dokusunu yansıtıyor.

MİMARİDE "EKLEKTİK" DEVRİM: BAROK, GOTİK VE HİNT ESİNTİLERİ

Cami, klasik Osmanlı kalıplarının dışına çıkan çeşitliliğiyle bir "mimari antoloji" niteliği taşıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Doğanay'ın vurguladığı üzere, yapıda dünyanın farklı coğrafyalarından izler görmek mümkün:

Hint mimarisi: Köşelerde yükselen kule biçimindeki ayaklar.

Yunan mimarisi: Pencerelerin üzerindeki rumi ve palmet motifli üçgen alınlıklar.

Gotik mimari: Pencerelerin kendine has düzeni ve formları.

Endülüs mimarisi: Minberde ve belirli süslemelerde görülen dokunuşlar.

Osmanlı geleneği: Mukarnaslı mihrap ve mermer işçiliği.

İç mekanda mavinin hakimiyeti ve eşsiz hat sanatı: Yaklaşık 10 metre çapındaki pandantif kubbe ile örtülen iç mekanda, yoğun kalem işleri ve bitkisel motifler göze çarpıyor.

CAMİNİN İÇ TASARIMINDAKİ DETAYLAR İSE HAYRANLIK UYANDIRICI

Bezemelerde hakim olan mavi renk, yıldız kompozisyonlarıyla birleşerek ferah bir atmosfer sunuyor.

Duvarları çevreleyen kuşakta celi sülüs hatla Mülk Suresi yazılıdır.

Mihrap ve minber: Mermerden yapılan bu bölümler klasik Osmanlı tarzını yansıtırken; mihrabın üstündeki şemseli başlık sadece bu camiye özgü bir detaydır.

Soğan kubbeli minber: Minberin külah kısmının soğan kubbe şeklinde olması, alışılmışın dışında modern bir estetik sunar.



ŞEHRİN KALBİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR DURAK

Pertevniyal Valide Sultan Camisi’ni rakiplerinden ayıran en görkemli detaylardan biri de avludan sokağa açılan taş kapısıdır. Yanlarında çeşmelerin bulunduğu bu gösterişli kapının üzerinde, camiyle ilgili şiirlerin yer aldığı nadir hat sanatı örnekleri bulunur.

Prof. Dr. Aziz Doğanay’a göre yapı, ticaret merkezinin ortasındaki konumuyla "çok kültürlü" bir kimliğe sahip: "Burada hangi memleketten gelirseniz gelin, kendinize ait bir iz görmeniz mümkün."