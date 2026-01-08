Doğu Silahçıoğlu medyada merak konuşu oldu. İşte, Doğu Silahçıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?

DOĞU SİLAHÇIOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Trabzon'da doğdu. 1968'de subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Daha sonra Kara Harp Akademisi'ni tamamlayarak Kurmay Subay oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Akademisi'ni ve Amerikan Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

KARİYERİ

1995'te generalliğe terfi etti. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı yaparken, Refahyol iktidarı döneminde Atatürk heykeli bulunmayan İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bu eksikliği gidermesiyle kamuoyunda gündeme geldi.

2005'te Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı iken tümgeneral rütbesinde kadrosuzluktan emekliye ayrıldı. Cumhuriyet gazetesinde makaleler kaleme alan ve son olarak Düşlerdeki Toprak - Güneydoğu Anadolu adlı kitabı yayımlanan Silâhçıoğlu'nun daha önce yayımlanan kitapları şunlar: Hareket Stratejisi, Kuşatılmış Türkiye, Kalemin Sivri Ucu, ABD/İsrail-İran Denklemi ve Türkiye.