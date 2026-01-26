Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Devlet ve Millet Düşmanı Süleymancılığa Türkiye’de Yer Yok” konferansında konuştu. Süleymancıları açıkça devlet düşmanı olarak tanımlayan Perinçek, cemaati İslamiyet'ten olmayan bir faaliyet içerisinde olmakla itham ederken cemaat yurtlarında birçok şüpheli ölümün bulunduğunu dile getirdi.

Perinçek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"VATANDAŞLARIMIZI ZEHİRLİYORLAR"

Devlet düşmanı bunlar. Süleymancılar denen cemaat, devlet düşmanı olduğunu gizlemiyor. Türk Devletini açıkça düşman olarak nitelendiriyorlar. Tekrar ediyorum söylediğim her şey Diyanet İşleri raporundan. Kendi iç eğitimlerinde vatandaşlarımızı zehirliyorlar. Onun için bu zehirlenme faaliyetine karşı buluştuk. ‘Cemaatin gizliliğini açıklayanlar ölümle cezalandırılacaktır.’ diyorlar. Diyanet İşleri'ne ‘Deccalin ordusu’ diyorlar.

"ALMANYA DEVLETİ DESTEKLİYOR"

“Bunlar (Süleymancılar) aynı zamanda yurt dışında, birtakım teşkilatlar oluşturuyor. Almanya’da, Avrupa’da çok sayıda insanımız vardır. Orada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın örgütleri var. Bunlar, kendilerine göre örgüt kuruyor ve bu örgütler Almanya devleti tarafından destekleniyor. Türk devleti içinde devamlı Süleymancılar konusunda bir endişe, kaygı, tespit var. Ama maalesef hükümetlerimizin yanlış siyasetleri ve zehirlemeye hoşgörü sayesinde bunlar faaliyet alanı buluyor. Ve İslamiyet’te olmayan bir faaliyet içindeler.

"YURTLARINDA ŞÜPHELİ ÖLÜMLER VAR"

Bunların yurtlarında şüpheli ölümler var. Bize vaat ettikleri şey soğan gibi doğranmak. ‘Bir gün gelecek Süleymancı olmayanlar soğan gibi doğranacak.’ diyorlar.

"TARİKATLARI KALDIRAN CUMHURİYET KANUNLARI HAYATİ ÖNEMDE"