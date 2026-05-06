ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir teknenin hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu çerçevesinde hareket eden ortak görev gücünün, elde edilen istihbarat doğrultusunda söz konusu tekneyi hedef aldığı belirtildi. Operasyonun, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yetkililer, hedef alınan teknenin “terör örgütü” olarak tanımlanan yapılanmalarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu taşıdığının doğrulandığını ifade etti. Saldırı sonucunda 3 kişinin öldüğü belirtilirken, ABD personelinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı vurgulandı.

ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.