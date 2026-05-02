Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bir Fransız rahibeye yönelik saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi. Barrot, olayın failine “ibretlik ceza” verilmesi gerektiğini vurguladı.

“HRİSTİYAN KARŞITI SALDIRILARA MÜSAMAHA YOK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrot, Kudüs’te görev yapan Fransız bir rahibenin maruz kaldığı saldırının “şok edici” olduğunu belirtti. Yaralanan rahibeye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Barrot, saldırganın yakalanmış olmasını önemli bulduklarını söyledi.

Barrot açıklamasında, kutsal topraklarda artan Hristiyan karşıtı eylemlere dikkat çekerek, Fransa’nın Katolik toplulukları ve kutsal mekanları koruma konusundaki tarihi sorumluluğuna işaret etti. Bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirten Barrot, verilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğini dile getirdi.

RAHİBE YERE DÜŞÜRÜLÜP DARBEDİLDİ

28 Nisan’da meydana gelen olayda, İsrail vatandaşı 36 yaşındaki bir erkek, Kudüs’teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan 48 yaşındaki Fransız rahibeye saldırdı. Saldırganın rahibeyi yere düşürdüğü ve yerde tekmelediği, rahibenin başından yaralandığı aktarıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Okul Müdürü Olivier Poquillon, saldırıyı kınayarak İsrail güvenlik güçlerine çağrıda bulundu. Olayın ardından saldırganın 29 Nisan’da gözaltına alındığı ve hakkında “ırkçı saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.