İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilim tırmanmaya devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne kapsamlı bir baskın gerçekleştirdi.

EVLERE BASKIN VE MADDİ HASAR

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, baskın sırasında mahalledeki çok sayıda eve zorla giren İsrail askerleri, arama yaptıkları konutlarda eşyalara zarar verdi. Operasyonun sonunda, kimlikleri açıklanmayan 10 Filistinli "gözaltına alınarak" sorgu merkezlerine götürüldü.

ŞİDDET SARMALI BÜYÜYOR: 2023'TEN BU YANA AĞIR BİLANÇO

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla eş zamanlı olarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de hem İsrail ordusunun hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında rekor artış kaydedildi.

Bölgedeki son veriler durumun vahametini ortaya koyuyor. Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 1.139 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı. Bölgede bugüne kadar gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 22 bine ulaştı.

İnsan hakları kuruluşları, işgal altındaki topraklarda mülklere yönelik saldırıların ve keyfi gözaltıların uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki uyarılarını yinelerken, bölgedeki baskınların sistematik bir hal aldığını sık sık vurguluyor.