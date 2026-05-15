Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazı öncesi Filistinlilere saldırdı. Eski Şehir’deki El-Vad Mahallesi’nde cuma namazı öncesi bir grup fanatik Yahudi'nin Filistinlilere saldırdığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki mahalledeki olayda, bir grup fanatik İsraillinin Filistinlilere tekmeler savurarak saldırdığı görüldü. Söz konusu grubun hakaret içeren, ırkçı marşlar söyleyerek dükkanları önünde duran ve yoldan geçen Filistinlileri tahrik etmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin, İbrani takvimine göre yıl dönümünde Eski Şehir içinde provokatif bayrak yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Bugün de devam eden provokatif yürüyüş kapsamında onlarca fanatik Yahudi, İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek Eski Şehir'de Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırıyor.