Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 2026 yılının ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayında bölgeden yapılan fındık ihracatı değer bazında önemli bir başarıya imza attı. Fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında %31 oranında düşüş gösterirken, değer bazında ise %16'lık bir artış kaydetti.

Belirtilen 5 aylık süreçte Türkiye genelinden toplam 87 bin ton fındık ihraç edildi ve bu ihracat karşılığında ülkeye 1 milyar 199 milyon 57 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı.

Türkiye genelinden bu dönemde dünya genelindeki 105 farklı ülkeye fındık satışı gerçekleştirildi. Küresel pazarda Türk fındığına en yoğun talebi gösteren ve en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla şu şekilde listelendi:

-Almanya

-İtalya

-Fransa

-Polonya

-Brezilya

Doğu Karadeniz fındık ihracatının merkez üssü konumundaki Trabzon, bu yılın ilk 5 ayında tek başına 27 bin 180 tonluk fındık ihracatına imza attı. Bu ihracat operasyonları karşılığında kent ekonomisine ve ülke bütçesine 437 milyon 596 bin dolar döviz kazandırıldı.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %31 gerilemesine rağmen, yüksek katma değerle satılarak gelir bazında %26'lık ciddi bir artış yakaladı. Bu performansıyla Trabzon, Türkiye genelinden yapılan toplam fındık ihracatının %36,5'ini tek başına sırtlayarak lider kent konumunu korudu.