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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz’den yapılan su ürünleri ihracatı yılın ilk aylarında yükselişini sürdürdü. Ocak-mayıs döneminde bölgeden gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 6 artarak 73 milyon 719 bin 362 dolara çıktı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender’in verdiği bilgilere göre, aynı dönemde 11 bin 16 ton su ürünü ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 851 tonluk ihracat karşılığında 69 milyon 807 bin 105 dolar gelir elde edilmişti. Böylece ihracat miktarı yüzde 12, gelir ise yüzde 6 artış gösterdi.

Bölgeden 5 ayda toplam 19 ülkeye su ürünü gönderildi. İhracatta ilk sırayı 40 milyon 41 bin 871 dolarla Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi 19 milyon 891 bin 225 dolarla Belarus ve 5 milyon 65 bin 437 dolarla ABD izledi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Çin ve İrlanda’ya da ihracat yapılması, pazar çeşitliliğinin genişlediğini ortaya koydu.

Yetkililer, ihracat performansındaki artışın sürmesini beklerken, bölgenin su ürünleri dış satımında önümüzdeki dönemde daha güçlü bir tablo sergileyeceği öngörülüyor.