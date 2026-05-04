Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK’ün destek verdiği organizasyonun başlangıcı 27 Nisan’da Almanya’dan yapılmıştı.

Yaklaşık bir haftalık yolculuğun ardından Türkiye’ye gelen katılımcılar, Sultanahmet Meydanı’ndan hareket ederek etaplarına başladı. Rota; Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kapadokya’da Ihlara Vadisi, Adıyaman’da Nemrut Dağı, Bitlis’in Ahlat ilçesi, Erzurum’da Palandöken Dağı ve Kars’taki Ani Harabeleri üzerinden ilerleyecek.

Türkiye bölümünün tamamlanmasının ardından ralli, İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya güzergahını izleyerek yaklaşık bir buçuk ay sonunda Nepal’de sona erecek.

Toplamda 19 bin kilometrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyon, yaklaşık 7 bin metre rakıma ulaşacak.

Kültürler arası etkileşimi ve dostluğu ön plana çıkaran rallide, 40 araç ve 60 sporcu 19 ülke ile 64 şehirden geçecek.