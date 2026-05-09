Doğu-Batı Dostluk Rallisi Kars etabında

Vali Ziya Polat, Ani Ören Yeri'nin önemli bir nokta olduğunu ifade ederek, "Ani Ören Yeri hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından çok önemli bir yer. Burası geçmişte şehirciliğin, pazarın ve İpek Yolu'nun tam merkezi. Kafkasya'yı Anadolu'ya bağlayan köprüden bahsediyoruz. Burası Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'da fethettiği ilk topraklar, ilk Türk camisi, çarşısı, hamamı, mezarının olduğu yer, burası Anadolu'daki ilk Türk toprağımız. Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi binlerce kilometreden buralara geldi, daha çok uzun yolları var, Gazi Kars'ta ufak bir mola ondan sonra inşallah yarın yolcu edeceğiz." dedi.