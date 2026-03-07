Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Van, Muş ve Bitlis illerinde toplamda 470 yerleşim birimine ulaşım kesildi. Kar kaplan ekipleri, kapalı yolları açmak için harekete geçti.

VAN'DA 143 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 143 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar temizleme ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Muş genelinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 39 köy yolunun kapalı olduğunu açıkladı. Yentür, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bir an önce tüm yolları ulaşıma açacağız."

Ayrıca Muş’un Bulanık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinin beyaza bürünmesiyle birlikte vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

BİTLİS'TE 288 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışının en çok etkilediği illerden biri olan Bitlis’te, gece saatlerinde başlayan yağış sonrası 288 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri koordineli bir şekilde hem ana yollarda hem de kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar kalınlığının artmasıyla araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar gün boyu kar küreyerek yaya yollarını açık tutmaya çalıştı.