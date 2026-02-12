Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı durma noktasına getirdi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari başta olmak üzere birçok ilde ulaşım aksarken, dondurucu soğuklar nedeniyle günlük hayat zorlaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

ERZURUM VE KARS’TA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Erzurum’da, cadde ve kaldırımlarda biriken karlar hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Şehir merkezinde park halindeki araçlar kar kütlelerinin altında kalırken, bina çatılarında dev buz sarkıtları meydana geldi.

Kars’ta ise üç gündür aralıklarla süren yağış, ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluşturdu.

Sarıkamış’ta belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına hız verirken, esnaf iş yerlerinin önünü kendi imkanlarıyla temizledi.

YÜZLERCE YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KESİLDİ

Olumsuz hava koşulları en çok ulaşımı vurdu. Van’da kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, Çaldıran ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hakkari’de 20 köy ve 38 mezra yolu kapanırken, Bitlis’te 62 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Muş’ta ise 44 köye erişim sağlanamıyor.

YETKİLİLERDEN SAHA MESAİSİ VE UYARILAR

Bölge genelinde İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde karın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Kentte 44 köy yolunun kapalı olduğunu" ve ekiplerin vatandaşların mağduriyetini gidermek adına sahada aktif görev yaptığını ifade etti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da "yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini" bildirirken, yetkililer özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.