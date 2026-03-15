İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Lübnan ile imzalanan deniz sınırı ve gaz anlaşmasının iptal edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Cohen, anlaşmanın İsrail kabinesinde yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Cohen, Lübnan ile yapılan gaz anlaşmasını eleştirerek bu anlaşmayı “teslimiyet anlaşması” olarak nitelendirdi. Cohen, söz konusu anlaşmanın iptal edilmesi seçeneğinin kabine gündemine getirileceğini ifade etti.

İsrail Enerji Bakanı, daha önce de Naftali Bennett ve Yair Lapid döneminde imzalanan anlaşmayı “skandal” ve “hata” olarak tanımlayan açıklamalar yapmıştı.

Öte yandan İsrail’in, Hizbullah’ı gerekçe göstererek Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut’a yönelik hava saldırılarını 2 Mart’tan sonra artırdığı belirtiliyor.

ANLAŞMAYA GİDEN SÜREÇ

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası üzerinde uzun yıllardır süren bir anlaşmazlık bulunuyor. Her iki ülke de bu bölgedeki kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan’ın lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün kendi kıta sahanlığı sınırları içinde yer aldığını savunurken, Lübnan tarafı ise tartışmalı alanın 2 bin 290 kilometrekare olduğunu ileri sürüyor.

ABD arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022’de İsrail’in Kariş Gaz Sahası’nda gaz arama ve çıkarma çalışmalarının tamamlandığını duyurmasının ardından hız kazanmıştı.

Yaklaşık iki yıl süren görüşmelerin ardından İsrail ile Lübnan arasında 27 Ekim 2022’de deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı.