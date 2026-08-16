Doğu Akdeniz’de 'Sifon Etkisi' tehlikesi: Türkiye’nin doğal gazı sessizce çalınıyor mu?

“Sözde Kronos rezervuarı veya onu besleyen jeolojik yapı Türkiye’nin hak iddia ettiği alana uzanıyorsa, güneyden başlayacak yoğun üretim rezervuar basıncını düşürerek Türkiye kendi aralarında sondaj yaptığında gazın üretim kuyularına doğru hareket etmesine yol açabilir. ‘Sifon etkisi’ denilen bu süreç, teknik olarak rezervuar drenajı ve basınç boşalmasıdır.”