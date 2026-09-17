Doğu Akdeniz ve Ege’de son günlerde peş peşe yaşanan gelişmelere tek tek bakıldığında her biri sıradan bir diplomatik temas, ziyaret veya savunma kararı gibi görülebilir. Ancak parçaları yan yana koyduğunuzda ortaya dikkatle takip edilmesi gereken bir tablo çıkıyor.

Rum-Yunan ikilisi, Türkiye ile ilişkilerde tansiyonu düşürmek yerine, Ankara’yı bölgesel denklemlerde sıkıştıracağını düşündüğü ittifaklara ve askeri iş birliklerine ağırlık vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Mısır’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi. El-Alamein’de gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride enerji, güvenlik ve Doğu Akdeniz’de iş birliği başlıkları öne çıktı.

Elbette devletlerin başka devletlerle iş birliği yapmasına kimsenin itirazı olamaz. Mesele, bu iş birliklerinin hangi siyasi zeminde yürütüldüğü ve bölgedeki mevcut ihtilaflarda nasıl kullanıldığıdır.

Çünkü Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de attığı adımların önemli bölümünde Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını görmezden gelen yaklaşım artık gizlenemeyecek kadar açıktır.

El-Alamein görüşmesinin hemen ardından bu defa İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Güney Kıbrıs’a geldi. Hristodulidis ile yapılan görüşmede güvenlik, savunma, enerji ve bölgesel gelişmeler masadaydı. Rum yönetimi İsrail ile ilişkilerini artık açık biçimde “stratejik ortaklık” seviyesinde tanımlıyor.

Burada sorulması gereken soru Güney Kıbrıs’ın kime karşı silahlandığı, kime karşı askeri ve stratejik ortaklıklar kurduğu hususudur. Adada kendisine saldırmaya hazırlanan bir Kıbrıs Türk tarafı mı vardır? Hayır. Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a saldırmak gibi bir politikası mı vardır? Hayır. O halde sürekli silahlanan, askeri anlaşmalar yapan, yabancı ülkelerle savunma ilişkilerini genişleten ve bütün bunları Türkiye karşıtı siyasi söylemle besleyen Rum yönetiminin amacı nedir?

Üstelik Rum basınında dahi bu politikanın tehlikesine dikkat çeken sesler yükseliyor. Cyprus Mail’in başyazısında Hristodulidis yönetiminin Herzog ziyaretine gereğinden fazla stratejik anlam yüklemesinin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin son derece gergin olduğu bir dönemde Kıbrıs sorununa zarar verebileceği açıkça sorgulandı. Yani artık Rum tarafında dahi sağduyulu kalemler Hristodulidis’i uyarıyor. Anavatan Türkiye ile bilek güreşine girmenin Kıbrıs’a kazandıracağı hiçbir şey yoktur.

Türkiye 85 milyonu aşan nüfusu, güçlü ordusu, savunma sanayii, diplomatik kapasitesi ve Doğu Akdeniz’deki stratejik ağırlığıyla bölgenin temel aktörlerinden biridir. Kıbrıs Rum liderliğinin İsrail’i, Yunanistan’ı veya başka ülkeleri arkasına alarak Türkiye’ye karşı üstünlük kurabileceğini düşünmesi stratejik gerçeklikle bağdaşmaz.

Ege’deki gelişmeler de aynı derecede düşündürücüdür. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki gayri askeri statüdeki Meis’e giderek askeri birlikleri denetledi ve siyasi mesajlar verdi. Yunanistan Başbakanının Türkiye’ye yaklaşık bir deniz mili mesafedeki bu adadaki ziyareti, Ankara-Atina hattında yeniden yükselen tansiyonun ortasında gerçekleşti. Türkiye ile Yunanistan’ın ihtiyacı yeni meydan okumalar değil, diyalogdur. Çünkü Ege’de küçük bir kıvılcımın dahi iki NATO ülkesini karşı karşıya getirebilecek sonuçları olabileceğini geçmişte defalarca gördük. Tam bu atmosferde Washington’dan gelen karar da son derece yanlıştır.

ABD, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması uygulamasını 1 Ekim 2026’dan 30 Eylül 2027’ye kadar bir yıl daha uzattı.

KKTC ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları da haklı olarak bu kararın Ada’daki iki taraf arasındaki güveni daha fazla aşındırabileceğini ve Rum tarafındaki silahlanma eğilimini teşvik edebileceğini vurguladı. Washington’a sormak gerekir: Kıbrıs’ta çözüm istiyorsanız neden taraflardan birini silahlandırıyorsunuz?

İki halk arasında güven oluşmasını istiyorsanız neden 1963’ten beri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlanan Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonları kaldırmak yerine Rum yönetiminin askeri kapasitesini güçlendiriyorsunuz?

Bir tarafta Rum-Yunan-Mısır üçlü mekanizması, diğer tarafta GKRY-İsrail savunma ve güvenlik ilişkileri, öte tarafta Amerikan silahlarının önünü açan kararlar… Bütün bunların karşısında ise hala Kıbrıs Türk halkından “federal çözüm” adına yeni tavizler bekleniyor.Bu denklem artık sürdürülemez.

Kıbrıs Türk halkının önceliği yeni tavizler vermek değil; egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesidir. Yarım asrı aşkın süredir tüketilen federasyon görüşmelerinin bizi getirdiği nokta ortadadır. Rum tarafı bir taraftan Kıbrıs Türklerini siyasi eşiti olarak kabul etmekten kaçınırken diğer taraftan silahlanıyor ve Türkiye karşıtı bölgesel ittifakların merkezinde yer almaya çalışıyor.

Böyle bir ortamda Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin ve Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının önemi azalmak bir yana, daha da artmaktadır.

Rum-Yunan ikilisinin anlaması gereken gerçek basittir: Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlayamazsınız. Kıbrıs Türk halkını yok sayamazsınız. Türkiye ve KKTC’ye karşı kurulduğu çok net olan ittifaklarla Kıbrıs sorununu çözemezsiniz. Bölgenin ihtiyacı yeni cepheler ve yeni silahlar değil, gerçekçilik ve iş birliğidir. Kıbrıs’ta bunun başlangıç noktası da bellidir:İki halk, iki devlet ve egemen eşitlik.Gerçek barış ancak bu gerçeğin kabul edilmesiyle mümkündür.