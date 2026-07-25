Meteoroloji’nin Doğu Akdeniz için uyarısının ardından Mersin kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz iki renge bürünürken, dev dalgalar oluştu.

Kıyıdan yaklaşık yarım mil açığa kadar yer yer denizde kirli bir görüntü oluştu. Erdemli ilçesinde ise bazı bölgelerde dalgalar zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı.

Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar: Dalgalar 4 metreye kadar yükseldi - Resim : 1

Koylarda vatandaşlar denize girerken, tamamen açık alanlarda zaman zaman güvenlik güçlerinin uyarı yaptığı öğrenildi.

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Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar: Dalgalar 4 metreye kadar yükseldi - Resim : 3

Doğu Akdeniz'de ve kıyılarda etkili olan kuvvetli rüzgarın hızının saatte 65 kilometreye çıkabileceği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar: Dalgalar 4 metreye kadar yükseldi - Resim : 4
Öte yandan, yaylalarda yağış geçişlerinin beklendiği belirtildi.

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