Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.