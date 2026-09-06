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Kaynak: Haber Merkezi

Konya Valisi İbrahim Akın'ın kullanımındaki makam aracı, kırmızı ışıkta diğer vatandaşlar gibi bekledi. Geçiş üstünlüğü ve çakarı bulunan valinin sergilediği davranış ve trafik kurallarına uyması vatandaşların takdirini topladı.

İlin yerel medyasında çıkan haberlere göre Akın, herhangi bir aciliyet olmadığı durumlarda aracını diğer vatandaşlar gibi kullanıyor. Trafik kurallarına uyuyor ve geçiş üstünlüğünden faydalanmıyor.

Akın'ın aracı Karatay Medresesi önünde diğer sürücülerle beraber yeşil ışığın yanmasını beklerken duruma tanık olan vatandaşlar bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı kişilerin dönerek araca bakması, "doğruya şaşar olduk" dedirtti.