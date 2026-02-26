UK Biobank iş birliğiyle yürütülen geniş kapsamlı uluslararası araştırmada, 10 yıl boyunca 103 bin 649 kişinin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. Katılımcıların uyguladığı beş farklı beslenme modelinin ölüm oranları ve yaşam süresi üzerindeki etkileri analiz edildi. Ortalama 10,6 yıllık takip sürecinde 4 bin 314 ölüm kaydedildi.

İncelenen beslenme modelleri arasında Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010, Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED), Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI), Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları (DASH) ve Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD) yer aldı. Bulgular, bu beslenme biçimlerine daha fazla bağlı kalan bireylerde ölüm riskinin düştüğünü ve yaşam süresinin uzadığını gösterdi.

Araştırmaya göre sağlıklı beslenme alışkanlıkları erkeklerde ortalama 1,9 ila 3 yıl, kadınlarda ise 1,5 ila 2,3 yıl arasında ek yaşam süresiyle ilişkilendirildi. Erkeklerde en belirgin etkinin DRRD modeliyle, kadınlarda ise aMED modeliyle görüldüğü tespit edildi. Ayrıca genetik yatkınlıkların da bu süreçte rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte elde edilen veriler, sağlıklı beslenmenin yalnızca genetik avantajlara bağlı olmadığını; genetik risklerden bağımsız olarak da yaşam süresine olumlu katkı sağlayabildiğini ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.