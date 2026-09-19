Yurt dışında çalışmaya alışık bir milletiz. “Gurbetçi” kelimesi, Türkçede sadece memleketinden uzakta kalanı ifade etmez. Aynı zamanda bir yaşam biçimini anlatır, fedakârlığı, hasreti ve umudu içinde taşır. Almanya’nın madenlerinden, Hollanda’nın seralarından, Körfez’in inşaat şantiyelerinden, Amerika’nın üniversite koridorlarından ve Avrupa’nın otel mutfaklarından geçen nesillerimiz var. Gurbetçilik, kimliğimizin bir parçası. Öte yandan, son yıllarda Türkiye’nin de bir çekim merkezi hâline geldiğini, farklı milletlerden insanların buraya çalışmaya geldiğini görüyoruz.

Geleneksel gurbetçilik, 1960’lardan itibaren büyük ölçüde tek yönlüydü. Anadolu’dan İstanbul’a, Türkiye’den Avrupa’ya, sonra da dünyanın dört bir yanına uzanan bir emek göçü. Aileler ayrıldı, çocuklar iki kültür arasında büyüdü, dövizler ülkeye aktı. Bu süreç hem bireysel fırsatlar hem de toplumsal bedeller yarattı. Bugün ise tablo daha karmaşık. Bir yanda hala yurt dışına çıkan, özellikle bilişim, sağlık, mühendislik ve akademik alanlarda kariyer peşinde koşan Türkler var. Diğer yanda ise Türkiye’ye gelen Suriyeliler, Afganlar, Orta Asyalılar, Afrikalılar, hatta Avrupa ve Amerika’dan gelen nitelikli profesyoneller.

Her iki grup da dijitalleşen dünyada sınırların esnediğini fark ediyor. Uzaktan çalışma, proje bazlı sözleşmeler, dijital göçebelik ve çok uluslu şirketlerin esnek istihdam modelleri, klasik “gurbet” algısını değiştirdi. Artık bir yazılım mühendisi İstanbul’dan Berlin’e fiziksel olarak taşınmadan Alman firmasına hizmet verebiliyor. Ya da bir Afrikalı girişimci İstanbul’da start-up kurup hem Afrika hem Avrupa pazarına hitap edebiliyor. Mekanın bağlayıcılığı azalıyor, becerinin ve bağlantının değeri artıyor.

Bu dönüşümün fırsatları belirgin. Türkiye için en büyük fırsat, beyin göçünü beyin dolaşımına çevirmek. Yurt dışında çalışan Türklerin deneyim, sermaye ve network birikimini ülkeye daha sistemli şekilde aktarmak mümkün. Dijital platformlar, mentorluk programları, diaspora yatırım fonları ve esnek çalışma vizeleri bu geçişi kolaylaştırabilir. Aynı şekilde, Türkiye’de çalışan yabancıların da yerli ekosisteme katkı sunması teşvik edilmeli. Özellikle teknoloji, turizm, tarım ve lojistik gibi alanlarda nitelikli yabancı işgücü, rekabet gücünü artırabilir. Yeter ki dil bariyeri ve sosyal entegrasyon sorunları yönetilsin.

Trendler de bu tabloyu netleştiriyor. Birincisi, beceri temelli göç. Klasik düşük vasıflı işgücü göçünün yanında, yüksek vasıflı profesyonellerin hareketliliği artıyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve stratejik konumu, bu alanda hem gönderen hem alan ülke olma potansiyelini güçlendiriyor. İkincisi, hibrit gurbetçilik. Bir ay Berlin’de, bir ay İstanbul’da, kalan zamanda da dünyanın herhangi bir yerinden çalışan profesyoneller çoğalıyor. Bu model, aile bağlarını korurken ekonomik fırsatları maksimize etmeye olanak veriyor. Üçüncüsü, dijital diaspora. Sosyal medya, profesyonel ağlar ve çevrimiçi topluluklar sayesinde gurbetçiler artık sadece döviz gönderen değil, fikir, proje ve iş ortaklığı da üreten aktörler haline geliyor.

Elbette riskler de var. Yurt dışına gidenlerin geri dönmeme ihtimali, Türkiye’de çalışan yabancıların entegrasyon sorunları, kayıt dışı ekonominin büyümesi ve sosyal gerilimler... Bunlar yok sayılamaz. Ancak çözüm, kapıları tamamen kapatmak ya da açmak değil. Akıllı, seçici ve adil bir politika seti geliştirilebilir. Eğitim kalitesini yükseltmek, işgücü piyasasını daha şeffaf hâle getirmek, dil ve meslek eğitimlerini güçlendirmek gibi… Bu, uzun vadede hem Türklerin yurt dışında daha iyi konumlanmasını hem de Türkiye’nin cazibe merkezine dönüşmesi olasılığını sağlar.

Yeni gurbetçi çalışan kavramı, aslında bir kimlik meselesinden öte bir strateji meselesi. Bizim tarihsel olarak gurbete çıkma kültürü, bugün gurbeti yönetme becerisine dönüşebilir. Yurt dışında birikim yapan Türkler ile Türkiye’de fırsat arayan yabancılar arasında bağ kurmak, hem ekonomik hem kültürel zenginlik yaratır.

Gurbet artık sadece uzak diyar değil; beceri, fırsat ve bağlantı demek. Biz bu kelimeyi yıllarca özlemle beraber andık. Şimdi onu daha bilinçli, daha üretken ve daha karşılıklı bir hale getirme zamanı. Yeni gurbetçi çalışan, hem giden hem gelen, hem öğreten hem öğrenen bir profil. Türkiye’nin bu profili doğru okuması, önümüzdeki on yılların en kritik rekabet avantajlarından biri olabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre coğrafya bir kaderdir ve onunla uzlaşılabilir. Peki bize takdir edilen, doğduğumuz yerden doyduğumuz yere göçmek mi; yoksa doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında bir köprü kurmak mı…

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com