Doğaya bıraktı ama o geri döndü: Sincap Neslihan ile Fadime’nin ezber bozan dostluğu

Kısa sürede iyileşti. Daha sonra doğal yaşam alanına bırakmak istedim. Ancak her seferinde geri döndü, benden ayrılmak istemedi. Ben de kıyamadım. 'Neslihan' için ceviz ağacından evde doğal bir ortam oluşturdum. Aslında doğada yaşaması gerektiğini biliyorum ve bu konuda denemelerimi sürdürüyorum.