Kaynak: İHA

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın ve çevresinde hayvancılık faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan siyah plastik saman iplerinin doğaya atılmasının ciddi çevre sorunlarına yol açtığını ifade etti. Leyleklerin yuva yapımı ve düzenlenmesi sırasında çevreye saçılmış bu ipleri toplayarak yuvalarına taşıdıklarını belirten Sürücü, plastik materyallerin yavruların büyüme sürecinde ayak ve boyunlarına dolanarak hayati tehlike yarattığını vurguladı. Her yıl çok sayıda yavru kuşun bu nedenle zarar gördüğünü hatırlatan Sürücü, sorunun yalnızca leyleklerle sınırlı kalmayıp otlayan büyük ve küçükbaş hayvanlar için de risk teşkil ettiğini dile getirdi.

İPLERİ DOĞAYA ATMAK YERİNE UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİN

Çevre kirliliği ve canlı kayıplarının önüne geçilmesi için küçük önlemlerin büyük fark yaratacağını belirten Bahattin Sürücü, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve bölge halkına çağrıda bulundu. Plastik saman iplerinin doğaya rastgele bırakılmaması, belirli alanlarda toplanarak kurallara uygun biçimde bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayan EKODOSD Başkanı, "Doğada gördüğünüz plastik saman iplerini toplayarak bir leyleğin yaşamını kurtarabilirsiniz. Doğayı korumak, bazen küçük bir sorumluluğu yerine getirmekle başlar" ifadeleriyle herkesi duyarlı olmaya davet etti.