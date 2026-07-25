Doğanın ürkek misafirleri Sivas’ta: Ekosistem için acil çağrı

Doğadaki zincirin bir halkası koptuğunda faturanın insana kesildiğini vurgulayan Prof. Dr. Özpay, Sivas'ta yıllardır ciddi bir sorun olan kene vakaları ile ekolojik tahribat arasındaki bağı şu sözlerle açıkladı:

“Doğanın sürdürülebilir bir dengesi var. Kuşların ve diğer canlıların bölgedeki varlığını korumak zorundayız. Bu döngüyü bozduğunuz zaman süreç doğrudan insana yansıyor. Örneğin Sivas'taki en büyük problemlerden biri olan kene vakalarının ortaya çıkması ve bu kadar yayılması, tamamen ekolojik ortamın bozulmasıyla ilgilidir. Doğayı korumadığımız her an kendi sağlığımızı ve geleceğimizi tehlikeye atıyoruz.”