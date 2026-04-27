Çorum’da ilkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte, doğada kendiliğinden yetişen ve bölge mutfağının vazgeçilmezlerinden olan madımak otu sezonu açıldı. Doğanın sunduğu bu şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, arazilerde yoğun bir mesai yürütüyor.

Nisan ve mayıs aylarında yetişen madımak, yabani otların arasından büyük bir titizlikle seçiliyor. Vatandaşlar tarafından jilet veya bıçak yardımıyla toprak seviyesinden kesilen otlar, zahmetli bir toplama sürecinin ardından ayıklanarak temizleniyor.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu süreçte toplanan madımaklar, şu şekillerde değerlendiriliyor:

Aile Mutfağı: Geleneksel tariflerle pişirilerek aile sofralarına dahil ediliyor.

Ek Gelir Kapısı: Semt pazarlarında satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Madımak otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri de dikkat çekiyor. Uzmanlar ve yerel halk, bu bitkinin kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Cemilbey köyünde madımak toplayan Gökkız Durkaya, bu sürecin bir gelenek olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Madımak toplanır, güzelce yıkanır. Daha sonra çemenli ve tereyağlı bir şekilde pişirilir. Yufka ekmeğiyle tüketildiğinde lezzeti çok güzel olur. Çorum genelinde ve köylerde yetişen bu bitkiyi toplamak bizim için bir ilkbahar geleneğidir."