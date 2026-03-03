Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Anasayfa Yaşam Doğanın şaheseri: Bayburt’ta karla dans eden menderesler

Doğanın şaheseri: Bayburt’ta karla dans eden menderesler

Bayburt’un Demirözü ilçesinde kışın beyaza bürünen menderesler, kartpostal gibi manzaralar sundu. Beşpınar köyü yakınlarında kıvrım kıvrım akan akarsular drone ile görüntülendi.

Bayburt’un karla kaplı menderesleri nefes kesen manzaralar oluşturdu.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki mendereslerin etrafı beyaza büründü.

Kıvrım kıvrım akan bu akarsularda etkileyici kış görüntüleri ortaya çıktı.

Yaz aylarında yörede tarım ve hayvancılığa can veren Demirözü Barajı’na dökülen menderesler, drone ile havadan görüntülendi.

İşte o anlara ilişkin görüntüler;

Kaynak: AA
