Bayburt’un karla kaplı menderesleri nefes kesen manzaralar oluşturdu.
Doğanın şaheseri: Bayburt’ta karla dans eden menderesler
Bayburt’un Demirözü ilçesinde kışın beyaza bürünen menderesler, kartpostal gibi manzaralar sundu. Beşpınar köyü yakınlarında kıvrım kıvrım akan akarsular drone ile görüntülendi.
Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki mendereslerin etrafı beyaza büründü.
Kıvrım kıvrım akan bu akarsularda etkileyici kış görüntüleri ortaya çıktı.
Yaz aylarında yörede tarım ve hayvancılığa can veren Demirözü Barajı’na dökülen menderesler, drone ile havadan görüntülendi.
İşte o anlara ilişkin görüntüler;
Kaynak: AA