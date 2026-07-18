Doğanın mücevherleri tehlikede: Bilim insanlarından kritik uyarı geldi

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy’un da yer aldığı 25 bilim insanının katkılarıyla kurulan konsorsiyumla, ‘Avrupa Porsuk Ağacının Korunması ve İyileştirilmesi İçin Eylem Çağrısı’ makalesi hazırlandı. Makalede porsuk ağaçlarının popülasyonuna ilişkin en temel sorunun genç ağaçların yetişmemesi olduğu vurgulanarak, “Tohum üretiminin az ve düzensiz olması, tohumların geç çimlenmesi, genç fidelerin kuraklığa ve otlanmaya açık olması, türün gelişimini zorlaştırıyor. Porsuk ağacı çok uzun yaşayan, farklı çevre koşullarına dayanabilen, tarihi ve kültürel değeri yüksek bir ağaç türü. Batı Karadeniz bölgesinde porsuk ağaçlarının yaşı yüzlerce yılla ölçülüyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinin Gümeli ormanlarında, Karabük’ün Yenice ilçesinin Kavaklı ormanlarında, Düzce’nin Yığılca ilçesinde ‘Gökçeağaç Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı’, Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı Şelale-Gülen Kayalar-Derin Göl arasındaki yürüyüş parkurunda da birçok yaşlı ‘Anıt Porsuk Ağacı’ bulunuyor. Dayanıklı yapısına rağmen porsuk ağacı popülasyonu iklim değişimleri, insan faaliyetleri, aşırı kesim, habitat parçalanması, yangın, yoğun otlatma ve yetersiz gençleşme nedeniyle geriliyor” denildi.